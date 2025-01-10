Во Львовской области во время прохождения ВВК у мужчины произошел приступ эпилепсии

иллюстративное фото: legalaid.gov.ua

Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Буске на Львовщине у мужчины произошел приступ эпилепсии

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, передает RegioNews.

"В Бусский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки экипажем патрульной полиции, для выяснения и уточнения военно-учетных документов, был доставлен гражданин Украины, который во время прохождения военно-врачебной комиссии в одном из медицинских учреждений г. Буск, вышел из медучреждения и потерял сознание в результате эпилептического приступа", – говорится в сообщении.

Там объяснили, что сестра мужчины, которая была рядом, начала первой оказывать ему помощь, пытаясь избежать заглатывания языка, получила физические травмы в виде укусов зубами, которые стали следствием неконтролируемых действий последнего, именно поэтому у нее на руках видна кровь.

"Никаких противоправных действий в отношении гражданина со стороны военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказано не было и оказана вся необходимая помощь. Сейчас жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает", – подчеркнули в ТЦК.

Там также призвали граждан "не спекулировать на теме мобилизации и помнить об ответственности перед законом по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, умышленное искажение информации, которая вредит репутации Вооруженных Сил Украины в целом".

Напомним, военнослужащего, подозреваемого в убийстве мужчины в помещении Сумского ТЦК и СП, отпустили под личные обязательства.