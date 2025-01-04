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До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию

Об этом говорится в приказе Минобороны №402, регламентирующем работу ВЛК, передает RegioNews.

Этот документ начал действовать одновременно с принятым 21 марта законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля.

Главной новацией документа является то, что почти полностью (за исключением четырех случаев) отменена индивидуальная оценка годности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "непригодный" и "ограниченно годный" (а также "ограниченно годный" или "годный").

Также устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья.

А именно:

годные (полностью);

годные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Направление на ВВК должно предоставить:

для военнообязанного – ТЦК и СП;

для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, где он состоит на учете во время своего отпуска.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году военнообязанные граждане смогут получить электронное направление на прохождение ВВК через приложение Резерв+ без необходимости посещать ТЦК. Соответствующий механизм Минобороны намерено наработать до конца февраля.