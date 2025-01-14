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14 января 2025, 18:50

Ограниченно годные, не получившие уведомление о ВВК, не могут быть оштрафованы, – нардеп

14 января 2025, 18:50
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фото: pixabay
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Военнообязанные, своевременно обновившие данные в ТЦК, но не получившие уведомления о перепрохождении ВВК, не должны быть привлечены к штрафу

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, передает RegioNews.

Так нардеп прокомментировал информацию о том, что всех "ограниченно годных" граждан, которые не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля, уже на следующий день начнут штрафовать.

Федиенко подчеркнул, что действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра. В законодательстве верно определен механизм. То есть, ТЦК должен отправить такого гражданина на ВВК: "осуществляют оповещения указанных в распоряжении призывников, военнообязанных и резервистов по месту их проживания".

"Поэтому я считаю что в случае если вы не получили соответствующее уведомление от ТЦК, то административное взыскание к вам нельзя применить. При условии! Если вы обновили свои данные в ТЦК. То есть вы своевременно обновили данные в ТЦК, но не получили уведомления от ТЦК касательно перепрохождения ВВК, никто не может вас привлечь к админ. штрафу", – отметил нардеп.

Напомним, все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

ВВК война мобилизация ограниченно годные штраф
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