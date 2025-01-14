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14 января 2025, 10:55

"Ограниченно пригодные" украинцы, которые не пройдут ВВК, получат штраф уже 6 февраля

14 января 2025, 10:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Граждане Украины, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, уже на следующий день грозят штрафы

Об этом пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея сообщила в комментарии изданию "Обо всем", передает RegioNews.

Она отметила, что уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.

"То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение военного учета. Это общая статья и штраф одинаков для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить.

Она добавила, что повторно пройти ВВК должны и военные, чтобы определить свою пригодность к дальнейшей службе.

В ТЦК подчеркивают, что перепройти ВВК необходимо самостоятельно во избежание получения штрафа. Также комиссию должны пройти и пригодные граждане, которые обследовались более года назад.

Напомним, до 4 февраля 2025 года все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. .

Ранее сообщалось, что в 2025 году военнообязанные граждане смогут получить электронное направление на прохождение ВВК через приложение Резерв+ без необходимости посещать ТЦК. Соответствующий механизм Минобороны намерен наработать до конца февраля.

ВСУ штраф ТЦК военная служба ВВК ограниченно годные
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