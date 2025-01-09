Защитники Севера показали, как поразили позиции россиян, грузовик и БМД
На Севере воины-пограничники активно обнаруживают и уничтожают российких захватчиков. Защитники жгут транспорт оккупантов с помощью дронов-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники уничтожили вражеские позиции, башни с разной аппаратурой, грузовик и БМД", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Севере пограничники уничтожили российский комплекс "Муром" и технику оккупантов.
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