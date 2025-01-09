Воины ССО уничтожили на Курщине штурмовиков, танки и бронемашины россиян

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Бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны отразили вражеские штурмы в Курской области РФ. Защитники поразили бронированную технику и уничтожили российскую пехоту

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"Так, во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины. Операторы ССО также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, пытавшихся штурмовать украинские позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили еще 13 северокорейских военных в Курской области России.