На Севере Силы обороны уничтожили российский комплекс "Муром" и технику оккупантов

фото: ГПСУ

На северном направлении фронта бойцы-пограничники наносят точные удары дронами-камикадзе по позициям российских оккупантов

Об этом информирует Госпогранслужба, передает RegioNews.

На днях украинские FPV-дроны поразили укрытия и "глаза" оккупантов.

"В результате, уничтожен военный автомобиль, места укрытия личного состава врага, а также комплекс наблюдения "Муром", который враг использовал для мониторинга наших позиций", – говорится в сообщении.

Напомним, под Волчанском Харьковской области украинские артиллеристы уничтожили вражеские фортификации и более 30 россиян.