На Севере Силы обороны уничтожили российский комплекс "Муром" и технику оккупантов
На северном направлении фронта бойцы-пограничники наносят точные удары дронами-камикадзе по позициям российских оккупантов
Об этом информирует Госпогранслужба, передает RegioNews.
На днях украинские FPV-дроны поразили укрытия и "глаза" оккупантов.
"В результате, уничтожен военный автомобиль, места укрытия личного состава врага, а также комплекс наблюдения "Муром", который враг использовал для мониторинга наших позиций", – говорится в сообщении.
Напомним, под Волчанском Харьковской области украинские артиллеристы уничтожили вражеские фортификации и более 30 россиян.
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