С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 800 тысяч россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 800 тысяч военных. За прошедшие сутки, 6 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 970 российских захватчиков, 45 артсистем и 25 боевых бронированных машин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 800 010 (+1 970) человек,

танков ‒ 9 710 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20 189 (+25) ед,

артиллерийских систем – 21 710 (+45) ед,

РСЗО – 1 260 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1 038 (+4) ед,

самолетов – 369 ед,

вертолетов – 331 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 708 (+83) ед,

крылатые ракеты 3 014 ед,

корабли / катера ‒ 28 ед,

подлодки ‒ 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 33 226 (+170) ед,

специальной техники – 3 681 ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 января армия РФ выпустила по Украине почти 40 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 28 вражеских дронов, еще 10 - локационно потеряны.