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07 января 2025, 10:10

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 800 тысяч россиян

07 января 2025, 10:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 800 тысяч военных. За прошедшие сутки, 6 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 970 российских захватчиков, 45 артсистем и 25 боевых бронированных машин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 800 010 (+1 970) человек,
  • танков ‒ 9 710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 189 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 21 710 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 260 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1 038 (+4) ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 708 (+83) ед,
  • крылатые ракеты 3 014 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33 226 (+170) ед,
  • специальной техники – 3 681 ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 января армия РФ выпустила по Украине почти 40 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 28 вражеских дронов, еще 10 - локационно потеряны.

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