Защитники Донецкой области уничтожили российские укрытия, склады из БК и горючим
В Донецкой области воины-пограничники поразили ряд важных вражеских целей. Оккупанты понесли потери на Краматорском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники поделились результатами боевой работы на Краматорском направлении несколько дней.
"5 сожженных складов боекомплекта, 4 склада горюче-смазочных материалов, 2 генератора, а также уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 3 единицы автотранспорта, антенна связи, ряд вражеских укрытий и пехоты противника", ― говорится в сообщении.
Напомним, подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" в Херсонской области.
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