Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 800 тисяч росіян

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 800 тисяч військових. Протягом минулої доби, 6 січня, Сили оборони України знищили 1 970 російських загарбників, 45 артсистем і 25 бойових броньованих машин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 800 010 (+1 970) осіб,

танків ‒ 9 710 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 189 (+25) од,

артилерійських систем – 21 710 (+45) од,

РСЗВ – 1 260 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1 038 (+4) од,

літаків – 369 од,

гелікоптерів – 331 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 (+83) од,

крилаті ракети ‒ 3 014 од,

кораблі / катери ‒ 28 од,

підводні човни ‒ 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 (+170) од,

спеціальної техніки ‒ 3 681 од.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня армія РФ випустила по Україні майже 40 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 28 ворожих дронів, ще 10 — локаційно втрачені.