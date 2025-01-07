Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 800 тисяч росіян
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 800 тисяч військових. Протягом минулої доби, 6 січня, Сили оборони України знищили 1 970 російських загарбників, 45 артсистем і 25 бойових броньованих машин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 800 010 (+1 970) осіб,
- танків ‒ 9 710 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 189 (+25) од,
- артилерійських систем – 21 710 (+45) од,
- РСЗВ – 1 260 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1 038 (+4) од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 (+83) од,
- крилаті ракети ‒ 3 014 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 (+170) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 681 од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 7 січня армія РФ випустила по Україні майже 40 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 28 ворожих дронів, ще 10 — локаційно втрачені.