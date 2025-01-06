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Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" в Херсонской области

Об этом сообщил командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа и обнародовал соответствующее видео, сообщает RegioNews.

"Минус два "Панцира" на Херсонщине. Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом", – отметил Неижпапа.

Напомним, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушные вражеские цели с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Два вертолета Ми-8 РФ уничтожили и еще один повредили в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.