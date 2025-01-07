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07 января 2025, 05:05

Воины ССО показали, как уничтожают российских и северокорейских военных на Курщине

07 января 2025, 05:05
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скриншот с видео
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Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать российских и северокорейских военных в Курской области России

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Защитники отмечают, что успешным спецоперациям предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкая планировка, молниеносная внезапность, крепкое братство и несокрушимый боевой дух.

"Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области рф. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть боевую работу украинских спецназовцев на Курщине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области потери России составили более 38 тысяч солдат и более тысячи единиц техники. В плен попали более 700 россиян.

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