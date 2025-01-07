Ночью ПВО сбила 28 российских "шахедов" и БпЛА других типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 января армия РФ выпустила по Украине около 40 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 28 вражеских дронов, еще 10 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил 38 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов из направлений - Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано. 10 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении россии", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили шесть российских беспилотников типа Shahed.