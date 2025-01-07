14:22  06 января
В горах на Закарпатье нашли тело погибшего туриста
09:26  06 января
В Киеве неизвестный пытался сжечь флажки на Майдане Незалежности
13:31  06 января
На Закарпатье полицейский на Tesla попал в аварию: один человек погиб
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 09:20

Ночью ПВО сбила 28 российских "шахедов" и БпЛА других типов

07 января 2025, 09:20
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 7 января армия РФ выпустила по Украине около 40 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 28 вражеских дронов, еще 10 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил 38 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов из направлений - Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано. 10 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении россии", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили шесть российских беспилотников типа Shahed.

РФ ВСУ БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" без ракет на борту
07 января 2025, 08:05
Воины ССО показали, как уничтожают российских и северокорейских военных на Курщине
07 января 2025, 05:05
Защитники Донецкой области уничтожили российские укрытия, склады из БК и горючим
07 января 2025, 02:25
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Во Львове горело общежитие: людей эвакуировали
07 января 2025, 10:15
Жителей Полтавщины предупредили о техническом взрыве
07 января 2025, 10:11
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 800 тысяч россиян
07 января 2025, 10:10
Почему спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Киев до 20 января
07 января 2025, 09:00
Россияне убили 2 и ранили 17 жителей Херсонщины
07 января 2025, 08:40
В Сумской области сбили 6 российских ударных беспилотников, — ОВА
07 января 2025, 08:25
Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" без ракет на борту
07 января 2025, 08:05
Хотели переплыть Тису: на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой
07 января 2025, 07:40
На Запорожье после пьяной ссоры произошло убийство, свидетель угрожал полицейским гранатой
07 января 2025, 07:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »