В Сумской области сбили 6 российских ударных беспилотников, — ОВА
В ночь на 7 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили шесть российских беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Спасибо нашим Защитникам неба неба за слаженную работу, эффективное использование оружия, защиту и сохраненные жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года ПВО области уничтожила уже 62 российских БпЛА.
Напомним, накануне во время очередной дроновой атаки на Украину пограничники сбили в Сумской области два российских беспилотника. Защитники приземлили БпЛА типа Shahed 136 и Гербера.
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