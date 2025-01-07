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07 січня 2025, 09:20

Вночі ППО збила 28 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

07 січня 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 7 січня армія РФ випустила по Україні майже 40 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 28 ворожих дронів, ще 10 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив 38 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили шість російських безпілотників типу "Shahed".

РФ ЗСУ БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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