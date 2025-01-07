Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" без ракет на борту
По состоянию на утро 7 января российская армия держит в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". На борту ракеты отсутствуют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море фиксируют семь вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.
Напомним, подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" в Херсонской области.
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