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31 декабря 2024, 10:38

Офис генпрокурора удивил результатами проверки касательно "инвалидов" в Хмельницкой прокуратуре

31 декабря 2024, 10:38
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фото: volyn.com.ua
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Офис генерального прокурора не смог подтвердить факт фейкового получения инвалидностей ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры, то есть все они продолжают работать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦПК.

Центр узнал результаты расследования по хмельницким прокурорам в ответ на запрос в Офис генпрокурора. В ответ Офис генпрокурора отметил, что не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидностей ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры.

"Учитывая ограниченность средств служебного расследования, объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", – говорится в ответе на запрос.

ПЦК предполагает, что поскольку Генпрокуратура не смогла подтвердить подлог инвалидности, то и уволить прокуроров "с инвалидностью" не смогла бы.

Центр напоминает, что ранее ОГП сообщил, что во время служебного расследования о злоупотреблениях по получению инвалидности было уволено 5 прокуроров, еще 7 – уволены с административных должностей. Однако там не указывалось, что речь идет именно об увольнении хмельницких прокуроров. Выводы служебного расследования были переданы в ДБР, которое открыло соответствующее уголовное производство. Однако, как отмечают в Центре, прокуроры могут сохранять должности, пока продолжается расследование.

Напомним, муж главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы Владимир объяснил, почему он и жена не внесли в декларацию миллионы долларов, которые были найдены у них дома во время обысков.

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