Коррупция в МСЭК: Ляшко рассказал, сколько уже выявили фейковых инвалидностей

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Проверка инвалидностей, присвоенных за время полномасштабной войны, продолжается. По состоянию на сегодняшний день правоохранители передали Министерству здравоохранения более 2 тысяч дел об инвалидности, относительно законности которых есть сомнения

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Министр рассказал, что специалисты Минздрава уже рассмотрели около тысячи таких сомнительных дел. По итогам проверки инвалидность отменена 188 лицам. Еще 388 человек были вызваны в профильный научно-исследовательский институт для пересмотра. Таким образом, как пояснил министр, хотят убедиться, действительно ли состояние здоровья отвечает тем изменениям, которые были записаны в дело при проведении МСЭК.

Ляшко призвал врачей в экспертных группах, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать в рамках правового поля.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на получении фейковой группы инвалидности.

Также недавно правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам МСЭК, а также руководителю и заместителю руководителя окружных прокуратур в разных областях Украины, незаконно получивших инвалидность II группы и соответствующие пенсионные выплаты.

В Минздраве ранее объяснили, что документы, подтверждающие установление инвалидности, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, после ликвидации комиссий остаются в силе.