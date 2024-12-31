Офіс генпрокурора здивував результатами перевірки щодо "інвалідів" у Хмельницькій прокуратурі

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦПК.

Центр дізнався результати розслідування щодо хмельницьких прокурорів у відповідь на запит до Офісу генпрокурора. У відповідь Офіс генпрокурора зазначив, що не зміг навіть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

"З огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", – йдеться у відповіді на запит.

ПЦК припускає, що оскільки Генпрокуратура не змогла підтвердити підробку інвалідності, то і звільнити прокурорів "з інвалідністю” не змогла б.

Центр нагадує, що раніше ОГП повідомив, що під час службового розслідування про зловживання з отримання інвалідності було звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад. Однак там не вказувалося, що йдеться саме про звільнення хмельницьких прокурорів. Висновки службового розслідування були передані до ДБР, яке відкрило відповідне кримінальне провадження. Однак, як наголошують у Центрі, прокурори можуть зберігати посади, поки триває розслідування.

Нагадаємо, чоловік голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Володимир пояснив, чому він та дружина не внесли в декларацію мільйони доларів, які були знайдені у них вдома під час обшуків.