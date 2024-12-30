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30 декабря 2024, 09:49

Мэр Староконстантинова получил штраф за премирование невесты

30 декабря 2024, 09:49
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фото: Facebook
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Городской голова Староконстантинова Хмельницкой области Николай Мельничук оштрафован на 6,8 тыс. грн за допущение конфликта интересов - он выписывал премии своей невесте

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

По материалам дела, НАПК составило админпротоколы на мэра за то, что он в 2023 году дважды назначал премии своей невесте, работавшей начальницей общего отдела исполнительного комитета Староконстантиновского городского совета. 18 октября мэр выписал подчиненной премию в размере 100% от должностного оклада, а 25 октября – 130%.

В НАПК считают, что Николай Мельничук, издавая распоряжение о премировании невесты, нарушил закон о предотвращении коррупции и положении Общих правил нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Сам мэр Староконстантинова с обвинениями не согласен. В суде он заявил, что 30 октября 2023 года (на третий день после заключения брака с подчиненной) известил НАПК о женитьбе. Он также заверил, что не жил с невестой и не вел общий быт с ней до официальной регистрации брака.

Городской голова также настаивает, что люди, находящиеся в статусе жениха и невесты, не должны сообщать о конфликте интересов, поскольку статусы "невеста" и "жених", согласно закону о предотвращении коррупции, не входят в круг близких лиц. Мэр также подчеркнул, что размер премии невесте был таким же, как и другим работникам.

Согласно материалам суда, 10 октября 2023 года мэр Мельничук и его невеста подали заявление о государственной регистрации брака. После того, как глава города сообщил НАПК о женитьбе, Нацагентство разъяснило: на городского голову Староконстантинова, как выборное лицо, не распространяются ограничения совместной работы близких лиц. В то же время, распространяются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Поэтому мэр должен воздержаться от премирования невесты, даже если эта премия отвечает ее высоким достижениям в работе. Также он все же должен был сообщить о конфликте интересов.

В действиях мэрии суд видит частный интерес, заключавшийся в стремлении улучшить материальное положение невесты.

Суд принял решение наказать Николая Мельничука штрафом на 6,8 тыс. грн. Отдельно глава города заплатит 605,6 грн судебного сбора.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Черкасского городского совета проголосовали за премии и надбавки для мэра Бондаренко. В 2025 году он будет получать заработную плату, которая будет составлять втрое больше его должностного оклада.

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