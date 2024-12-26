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26 декабря 2024, 22:29

Бронирование от мобилизации снова доступно в "Дії"

26 декабря 2024, 22:29
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фото: konkurent.ua
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На портале "Дія" возобновлена возможность онлайн-бронирования работников от мобилизации. Эта возможность была недоступна после масштабной кибератаки на реестры

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что забронировать работников можно по новым правилам, действующим с 1 декабря этого года.

В то же время, бронирование для филиалов компаний и конечных бенефициаров все еще остается недоступным, эту функцию планируют добавить в будущем.

В ведомстве добавили, что с начала работы сервиса в июле 2024 года через портал "Дія" забронировали около 400 тысяч военнообязанных. Более 71 500 из них – с 1 декабря уже по новым правилам.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

В Минобороны заявили, что после масштабной кибератаки реестры ведомства работают в штатном режиме, единственное ограничение – приостановлено получение отсрочек в Резерв+.

Кабмин одобрил постановление, предусматривающее автоматическое продление действующего бронирования от мобилизации на один месяц. Это связано с приостановкой работы госреестров через кибератаку.

Дія мобилизация реестр военнообязанных бронирование от мобилизации
Кабмин после кибератаки на госреестры продлил брони от мобилизации на месяц
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