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Срок подготовки мобилизованных к боевым действиям увеличат в Украине с 1,5 до 2 месяцев

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам итогового годового совещания, посвященного подготовке военнослужащих, информирует RegioNews.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в общей сложности длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", – заявил Сырский.

На сегодня новобранцы проходят обучение продолжительностью полтора месяца. После этого предполагается прохождение курса адаптации в воинской части, занимающего 5-14 суток. Однако из-за интенсивности боевых действий эта процедура часто не соблюдается, добавил главнокомандующий.

"Обратил внимание на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", – подчеркнул Сырский.

На совещании также обсудили основные проблемы базовой военной подготовки, пути ее усовершенствования и обновления стандартов обучения.

Напомним, с 1 ноября 2024 года срок базовой общевойсковой подготовки в Украине был увеличен с 30 до 45 дней. Это позволило расширить программу, добавить больше практических занятий и лучше готовить новобранцев.