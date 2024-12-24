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Правоохранители объявили подозрение жителю Запорожья по факту содействия в незаконной переправке мужчин через госграницу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Делок за 10 тысяч долларов способствовал мужчинам призывного возраста в оформлении фиктивных меддокументов о наличии болезней и выводов МСЭК об установлении группы инвалидности. На основании таких документов граждане, пригодные к военной службе, избегали мобилизации и имели возможность выехать за границу.

Фигуранта разоблачили "на горячем" при получении части средств в 2000 долларов за предложенную услугу.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области будут судить чиновника ГНСУ, который помог почти 30 мужчинам незаконно выехать в Польшу.