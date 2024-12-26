Некачественные спальники для Нацгвардии на 30 млн грн: директору предприятия объявили подозрение

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии Нацполиции сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР и пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый бизнесмен поставил в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины по государственному контракту 20 тысяч спальных мешков ненадлежащего качества. Их стоимость составила 30 млн. гривен.

Экспертиза установила несоответствие продукта техническим требованиям, что не дозволяло употреблять их по назначению. В частности, состав ткани не отвечал заявленным требованиям, также в спальниках отсутствовали обязательные элементы: подкладка из флиса и слой из спецткани, не пропускающий воздух.

Военная часть требовала возмещения штрафных санкций на сумму 6 млн. гривен и замены спальных мешков на качественные. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

"Директору предприятия уведомлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", ― говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие. Директору фирмы-поставщика избрали меру пресечения. Правовая оценка действиям должностных лиц воинской части НГУ дадут по результатам исследования собранных доказательств.

Напомним, 23 декабря Печерский районный суд города Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича, которого подозревают в поставке некачественной одежды для ВСУ более чем на 1 миллиард гривен. Он будет находиться под арестом до 21 января 2025 года.