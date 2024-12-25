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Сотрудники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Он только сегодня, 25 декабря, вышел из СИЗО после внесения залога в 39,364 млн гривен

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

ДБР получило информацию, что после выхода из изолятора Борисов планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Эксвийскому сообщили о подозрении в новых уголовных правонарушениях, в частности, организации препятствования деятельности ВСУ и составлении заведомо ложных документов.

Установлено, что Борисов фальсифицировал травму, не связанную с исполнением служебных обязанностей и безосновательно получил дополнительное вознаграждение в 165,480 грн за апрель-июнь 2022 года.

Кроме того, в рамках уголовного производства суд передал в управление АРМА недвижимость, принадлежавшую родственникам бывшего одесского военкома. Это включает в себя дом в Испании стоимостью 4 млн евро и офис в Марбелье стоимостью 510 млн евро, а также автомобили Mercedes-Benz и Toyota на общую сумму более 14 млн грн.

ГБР уже направило в суд два обвинительных акта против военкома за коррупционные и служебные правонарушения, предусматривающие лишение свободы до 10 лет.

Напомним, 28 мая в Киеве правоохранители повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 12 млн грн. Тогда экс-чиновнику объявили новое подозрение о легализации незаконных доходов.

Ранее сообщалось, что Борисов во время пребывания в СИЗО пытался оформить себе группу инвалидности.