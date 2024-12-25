На Днепропетровщине в результате атаки по энергообъекту погиб человек

фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг использовал для атаки около 70 ракет и 100 дронов.

В ДТЭК заявили о повреждении оборудования теплоэлектростанций в результате атаки 25 декабря.