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Эксперты МАГАТЭ провели оценку повреждений, полученных в результате атак РФ в ноябре - декабре, на объектах энергоинфраструктуры, которые являются критическими для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных потребностей энергоблоков АЭС

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

"Удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность понижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины.

Отмечается, что во время работы на определенных объектах эксперты МАГАТЭ в сопровождении представителей НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины задокументировали повреждения электрических подстанций, полученные в результате российских атак в ноябре – декабре. Эксперты, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждения объектов от прошлых атак.

Кроме того, представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.

Напомним, 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.

13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, критические для работы украинских АЭС подстанции.