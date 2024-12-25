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25 декабря 2024, 10:29

Ракетная атака на Прикарпатье: в Ивано-Франковской области без света осталось несколько населенных пунктов

25 декабря 2024, 10:29
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В Ивано-Франковской области из-за утренней атаки российской армии было обесточено несколько населенных пунктов. В самом областном центре была объявлена воздушная тревога.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ивано-Франковского областного совета Светлана Онищук, передает RegioNews . По ее словам, часть Прикарпатья в результате ракетных обстрелов была обесточена, но впоследствии энергетики возобновили электроснабжение.

"Благодаря слаженной работе энергетиков все потребители заживлены, отключений электроснабжения в области нет!" – написала председатель облсовета.

Эту информацию подтвердили в Telegram-канале "Прикарпатьеоблэнерго". По информации энергетиков, имели место аварийные отключения ЛЭП 35(110) кВ.

"Было ограничено электроснабжение в десятках населенных пунктах области. Оперативно удалось перезапитать потребителей, пока все со светом", – рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго".

В свою очередь, в Калуше в результате утренней атаки РФ отсутствует водоснабжение. Как сообщил глава Калушской общины Андрей Найда, огромные перебои с электропитанием.

"К счастью, в нашем обществе более-менее все спокойно. Единственное — что есть огромные перебои с электропитанием. Недавно не было питания по всей общине", — сказал Найда.

Он добавил, что в медицинских учреждениях города и Калушской энергетической компании запустили генераторы.

"Пока еще остаются без питания наши очистные сооружения, подпиточный насос на "Констанге". Соответственно, пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, эта ситуация быстро урегулируется", - подытожил председатель Калушской общины.

Ивано-Франковская область энергетика обстрелы электроэнергия
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