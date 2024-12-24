Полтавская бригада готова принимать 20-летних парней: нардеп прокомментировал слухи о понижении мобилизационного возраста

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В Верховной Раде нет ни одного законопроекта о понижении мобилизационного возраста в Украине. В настоящее время мобилизация с 18 лет не рассматривается

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, информация, которую начали активно публиковать СМИ, не соответствует действительности. Нардеп призвал "не ссылаться на непонятные источники".

"Никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде!", - говорится в сообщении.

К слову, сегодня на сайте издания "Полтавщина" появилась информация о том, что 17-я Полтавская бригада полностью готова к приему в бригаду 20-летних парней. В материале представитель бригады Сергей Лунич заявил, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет одобрения.

Напомним, в Сухопутных войсках выступили с объяснениями по мобилизации мужчин с "броней".

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то США и союзники обеспечат всех новобранцев снаряжением.