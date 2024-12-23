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23 декабря 2024, 18:45

Сухопутные войска сбили еще почти 180 российских дронов

23 декабря 2024, 18:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 179 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что за неделю российская армия потеряла:

  • БПЛА Shahed-131/136 - 142 ед.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 5 ед;
  • БпЛА Zala - 11 ед;
  • БпЛА Supercam - 6 ед.;
  • БПЛА "Ланцет" - 9 ед.;
  • БПЛА "Привет-82" - 5 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 23 декабря сбили 47 российских беспилотников, еще 25 дронов-имитаторов локационно потеряны.

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