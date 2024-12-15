В Запорожской области Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего

фото: источники УП в спецслужбах

В субботу, 14 декабря, бойцы СБУ, ГУР, ССО совместно с военными провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области. Так, Силы обороны уничтожили российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага

Об этом ссылаясь на источники в спецслужбах сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По имеющейся информации, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

Когда локомотив остановился, бойцы 14 полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы противник уже не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

В завершение воины ГУР добили подвижной состав ударными дронами.

"Помимо уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска", - добавили источники в спецслужбах.

Украинские воины уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего в Запорожье – источники https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Украинская правда (@ukrpravda_news)

Напомним, на днях украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае РФ. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.