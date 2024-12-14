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Украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае РФ. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

"14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30", – говорится в сообщении.

Кроме того, 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

"Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины", – отметили в разведке.

Напомним, 5 декабря в железнодорожном депо в российском Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской армии.