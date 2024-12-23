Ночью ПВО работала в девяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины в ночь на 23 декабря сбили 47 российских беспилотников, еще 25 дронов-имитаторов локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 47 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

"В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждено оборудование на предприятии, пострадал человек.

Также есть повреждения частных домов в Киевской области.