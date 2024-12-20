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20 декабря 2024, 04:40

В Новосибирске сожгли российские топливозаправщики: в ГУР рассказали подробности

20 декабря 2024, 04:40
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фото: ГУР Минобороны Украины
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На днях в российском Новосибирске сгорели несколько топливозаправщиков, обеспечивавших нужды армии РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, поджог совершили агенты движения сопротивления.

"На территории воинской части в городе новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков. Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается", - отметили в ГУР.

Напомним, недавно украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае РФ. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.

Также сообщалось, что 14 декабря в Запорожье Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.

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