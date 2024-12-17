На Луганщине "Шквал" насыпал россиянам возле Серебрянского леса
В Луганской области пограничники комендатуры "Шквал" метко ударили по российским захватчикам в районе Серебрянского лесничества. Поражение нанесли дронами-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Защитники из 7-го пограничного Карпатского отряда показали эффективную работу своих FPV-экипажей.
"За несколько вылетов пограничники поразили десятка оккупантов и нескольких ликвидировали", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам серьезные потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного - танк, пушка, российская пехота и десятки вражеских позиций.
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