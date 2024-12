РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - Зеленский

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он напомнил, что РФ пыталась держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. В то же время, любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить.

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежение всем человечным", — говорится в сообщении.

