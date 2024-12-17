РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - Зеленский

скриншот с видео

Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против Украины, но и пытается скрыть потери, сжигая их лица

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он напомнил, что РФ пыталась держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. В то же время, любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить.

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежение всем человечным", — говорится в сообщении.

Even po years of war, когда мы thought Russians could no get any any cynical, we see something even worse.



Россия не только путешествие к north korean troops в пустелі українські становища, а также tries to conceal losses of these people.



Они готовы к тому, чтобы… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 16, 2024

Президент отметил, что нет никакой причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина.

"Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже. Это безумие нужно остановить – остановить надежным и продолжительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, воины Сил спецопераций ВСУ показали ликвидацию взвода россиян в Курской области.

Также сообщалось, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 9070 российских оккупантов, а также 1060 единиц вооружения и военной техники захватчиков.