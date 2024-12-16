ССО показали ликвидацию взвода россиян в Курской области
Рейнджеры 4-го полка и 8-го полка Сил спецопераций ВСУ уничтожили взвод россиян на территории Курской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ССО.
Отмечается, что взвод вражеской пехоты на троих БТР-82 попытался взять штурмом наши позиции в Курщине.
"Все враги были уничтожены вместе с техникой", – говорится в сообщении.
Операторы заранее заминировали территорию и при поддержке слаженных прямых действий, FPV-дронов и сбросов с Mavic'ов успешно уничтожили противника. Несколько оккупантов военнослужащие ССО заставили сдаться в плен, рассказали в ССО.
Напомним, в Запорожской области 14 декабря Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.
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