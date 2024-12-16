Стало известно о диверсии СБУ на оккупированной Донетчине: взрывы раздавались всю ночь

скриншот с видео

Украинские военные беспилотниками уничтожили вражеский состав артиллерийских и минометных боеприпасов у села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на информированные собеседники в спецслужбах, передает RegioNews.

"Появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях. Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщил собеседник издания.

Сообщается, что там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

По данным источников, в результате спецоперации на складе всю ночь раздавались взрывы.

Кроме того, уничтожен не только склад с боеприпасами, а также находящийся рядом состав горюче-смазочных материалов.

Защитники дронами уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области pic.twitter.com/UDthrP9EUs — Украинская правда (@ukrpravda_news) December 16, 2024

Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом , а также разрушили логистику врага.