Стало известно о диверсии СБУ на оккупированной Донетчине: взрывы раздавались всю ночь
Украинские военные беспилотниками уничтожили вражеский состав артиллерийских и минометных боеприпасов у села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на информированные собеседники в спецслужбах, передает RegioNews.
"Появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях. Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщил собеседник издания.
Сообщается, что там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.
По данным источников, в результате спецоперации на складе всю ночь раздавались взрывы.
Кроме того, уничтожен не только склад с боеприпасами, а также находящийся рядом состав горюче-смазочных материалов.
Защитники дронами уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области pic.twitter.com/UDthrP9EUs— Украинская правда (@ukrpravda_news) December 16, 2024
Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом , а также разрушили логистику врага.