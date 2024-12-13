В Минобороны отчитались, сколько за год передали дронов для ВСУ
Министерство обороны активно снабжает подразделения ВСУ беспилотными летательными аппаратами. За 11 месяцев 2024 года Силы обороны получили более 1,2 миллиона дронов разных типов. Речь идет о разведывательных, ударных и FPV-дронах-камикадзе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Также в ведомстве заявили, что еще 100 000 дронов ВСУ получат до конца декабря этого года.
"Обеспечение Сил обороны современными БпЛА остается приоритетом, позволяющим усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий", – говорится в сообщении.
Так, в 2024 году Силы обороны получили:
- 40 тысяч разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 тысяч "ночных";
- 5 тысяч разведывательных БПЛА самолетного типа, таких как "Shark", "ГОР" и "Фурия";
- 6 тысяч единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых "Ан-196" "Лютий", "Firepoint" и другие;
- 2 тысячи многократных ударных БпЛА, таких как "Nemesis", "Кажан", "Вампир";
- 5 тысяч FPV-коптеров многоразового использования;
- 1,1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений, передала Госспецсвязь.
Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее арсенал ВСУ пополнил мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".