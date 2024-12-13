В Минобороны отчитались, сколько за год передали дронов для ВСУ

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны активно снабжает подразделения ВСУ беспилотными летательными аппаратами. За 11 месяцев 2024 года Силы обороны получили более 1,2 миллиона дронов разных типов. Речь идет о разведывательных, ударных и FPV-дронах-камикадзе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Также в ведомстве заявили, что еще 100 000 дронов ВСУ получат до конца декабря этого года.

"Обеспечение Сил обороны современными БпЛА остается приоритетом, позволяющим усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий", – говорится в сообщении.

Так, в 2024 году Силы обороны получили:

40 тысяч разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 тысяч "ночных";

5 тысяч разведывательных БПЛА самолетного типа, таких как "Shark", "ГОР" и "Фурия";

6 тысяч единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых "Ан-196" "Лютий ", "Firepoint" и другие;

2 тысячи многократных ударных БпЛА, таких как "Nemesis", "Кажан", "Вампир";

5 тысяч FPV-коптеров многоразового использования;

1,1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений, передала Госспецсвязь.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее арсенал ВСУ пополнил мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".