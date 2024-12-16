Защитники Харьковщины показали, как уничтожили пехоту и технику российской армии
На Харьковском направлении пограничники активно уничтожают дронами технику оккупантов и позиции российской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В этот раз под прицел аэроразведчиков попали: вражеская пехота, укрытие со складом БК, вражеский миномет, а также досталось и одному автомобилю", – говорится в сообщении.
Напомним, воины-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Для поражения защитники используют тяжелые ночные бомберы "Вампир", которые еще называют "Баба Яга".
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