Защитники Харьковщины показали, как уничтожили пехоту и технику российской армии

фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники активно уничтожают дронами технику оккупантов и позиции российской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В этот раз под прицел аэроразведчиков попали: вражеская пехота, укрытие со складом БК, вражеский миномет, а также досталось и одному автомобилю", – говорится в сообщении.

Напомним, воины-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Для поражения защитники используют тяжелые ночные бомберы "Вампир", которые еще называют "Баба Яга".