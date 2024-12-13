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13 декабря 2024, 20:13

Задержали на улице со стиральной машиной: в Умани мужчина обворовал дом военного

13 декабря 2024, 20:13
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фото: Нацполиция
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В Умани в Черкасской области правоохранители задержали 31-летнего злоумышленника, который обокрал дом военного, пока тот защищает Украину на фронте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Вором оказался ранее судимый житель соседней области. Правоохранители заметили подозрительного мужчину на улице со стиральной машиной, что и привлекло их внимание.

Выяснилось, что преступник воспользовался отсутствием хозяина дома. Злоумышленник не только проник в дом, но и временно там проживал. Вскоре он начал выносить имущество из дома, чтобы продать его. Иногда дом проверял отец военного, который и написал заявление в полицию после обнаружения кражи.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения.

"Подозреваемый по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет заключения", — говорится в сообщении.

Отец защитника Украины выразил благодарность полицейским за возвращение имущества сына. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Киева обокрал автомобиль, пока его водительница оформляла ДТП.

война воровство кража задержание Умань Нацполиция Дом военная служба
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