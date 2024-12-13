Задержали на улице со стиральной машиной: в Умани мужчина обворовал дом военного
В Умани в Черкасской области правоохранители задержали 31-летнего злоумышленника, который обокрал дом военного, пока тот защищает Украину на фронте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.
Вором оказался ранее судимый житель соседней области. Правоохранители заметили подозрительного мужчину на улице со стиральной машиной, что и привлекло их внимание.
Выяснилось, что преступник воспользовался отсутствием хозяина дома. Злоумышленник не только проник в дом, но и временно там проживал. Вскоре он начал выносить имущество из дома, чтобы продать его. Иногда дом проверял отец военного, который и написал заявление в полицию после обнаружения кражи.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения.
"Подозреваемый по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет заключения", — говорится в сообщении.
Отец защитника Украины выразил благодарность полицейским за возвращение имущества сына. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что житель Киева обокрал автомобиль, пока его водительница оформляла ДТП.