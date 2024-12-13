Чиновник воинской части в Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью

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Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области на превышении власти и служебных полномочий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По информации ведомства, с января 2023 года четверо военных осуществляли строительные, а также другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения. В том же числе они работали в киоске, принадлежащем супруге чиновника. Последняя же контролировала и координировала работу военных.

В случае отказа работать подозреваемый угрожал военным отправить их на передовую без подготовки.

"Военнослужащие, работавшие разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Львиную долю выплат они отдавали своему "работодателю", отдельно их трудовая деятельность на семью чиновника не оплачивалось", - пишет ГБР.

Согласно предварительным данным, установленная сумма ущерба государству составляет более 3 млн гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, заставлявшего подчиненных работать на частном строительстве для своих близких родственников. Ему "светит" до 12 лет тюрьмы.