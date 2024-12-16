Российский генерал, ответственный за применение химоружия против ВСУ, получил подозрение от СБУ
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Правоохранители отметили, что именно он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.
По данным следствия, с начала полномасштабной агрессии РФ было зафиксировано более 4800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов, в частности гранат "К-1" с ядовитыми веществами CS и CN.
"Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что эти химические вещества поражают слизистые, глаза и дыхательные пути, заставляя военных покидать свои позиции под вражеским огнем.
"В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников", - пояснили в украинском ведомстве.
Также правоохранители сообщили, что в больницы и медицинские учреждения Украины было доставлено более 2 000 раненых бойцов ВСУ с химическими поражениями.
По данным СБУ, оккупанты сбрасывают боеприпасы с дронов на наиболее напряженных направлениях, прикрывая свои действия плотным артиллерийским огнем.
Правоохранители задокументировали применение этих боеприпасов РФ, передав гранаты и образцы почвы Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ).
После этого две независимые лаборатории этой организации подтвердили факт использования запрещенных веществ, что стало основой для подозрения Кириллова по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору лиц.
Сообщается, что расследование продолжается, чтобы задокументировать новые факты нарушения международного гуманитарного права.
Напомним, ранее в Украине объявили подозрение российскому генералу, отдавшему приказ об ударе по музею Сковороды.