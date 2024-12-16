09:30  15 декабря
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
15:00  15 декабря
Больше света с 16 декабря: в ДТЭК анонсировали новые графики отключений
15:49  15 декабря
В центре Киева горело общежитие
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2024, 14:48

Российский генерал, ответственный за применение химоружия против ВСУ, получил подозрение от СБУ

16 декабря 2024, 14:48
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители отметили, что именно он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

По данным следствия, с начала полномасштабной агрессии РФ было зафиксировано более 4800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов, в частности гранат "К-1" с ядовитыми веществами CS и CN.

"Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что эти химические вещества поражают слизистые, глаза и дыхательные пути, заставляя военных покидать свои позиции под вражеским огнем.

"В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников", - пояснили в украинском ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что в больницы и медицинские учреждения Украины было доставлено более 2 000 раненых бойцов ВСУ с химическими поражениями.

По данным СБУ, оккупанты сбрасывают боеприпасы с дронов на наиболее напряженных направлениях, прикрывая свои действия плотным артиллерийским огнем.

Правоохранители задокументировали применение этих боеприпасов РФ, передав гранаты и образцы почвы Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ).

После этого две независимые лаборатории этой организации подтвердили факт использования запрещенных веществ, что стало основой для подозрения Кириллова по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору лиц.

Сообщается, что расследование продолжается, чтобы задокументировать новые факты нарушения международного гуманитарного права.

Напомним, ранее в Украине объявили подозрение российскому генералу, отдавшему приказ об ударе по музею Сковороды.

война СБУ российские военные химическое оружие
ССО показали ликвидацию взвода россиян в Курской области
16 декабря 2024, 14:26
Защитники Харьковщины показали, как уничтожили пехоту и технику российской армии
16 декабря 2024, 14:10
Атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены частные дома
16 декабря 2024, 12:41
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
По программе "єОселя" выдано уже 15 тыс. кредитов, – Елена Шуляк
16 декабря 2024, 15:17
Оккупанты ударили дроном по пригороду Херсона: ранен гражданский
16 декабря 2024, 15:05
На Буковине легковушка влетела в бетонную стелу: 17-летний водитель погиб на месте
16 декабря 2024, 14:57
В Николаевской области 21-летняя девушка убила отверткой своего отца
16 декабря 2024, 14:42
ССО показали ликвидацию взвода россиян в Курской области
16 декабря 2024, 14:26
Правоохранители разоблачили афериста, присвоившего миллионы гривен благотворительной помощи конному спорту
16 декабря 2024, 14:17
Защитники Харьковщины показали, как уничтожили пехоту и технику российской армии
16 декабря 2024, 14:10
Смерть мальчика во время лечения зубов в Тернополе: врачи объявили подозрение
16 декабря 2024, 13:51
ДТП во Львовской области: спасатели высвободили из деформированного авто 29-летнюю водительницу
16 декабря 2024, 13:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »