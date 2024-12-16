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В ночь на 16 декабря россияне снова атаковали Киевскую область. Ночью и утром тревога продолжалась более четырех часов

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

"В области работали ПВО. Есть сбитые цели", – говорится в сообщении.

В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 16 декабря российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 49 дронов.