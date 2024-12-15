Как будут отключать свет в Украине 15 декабря: в Укрэнерго показали графики

фото: pixabay.com

Сегодня, 15 декабря, графики отключений электроэнергии для населения будут действовать с 08:00 до 22:00

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной введения ограничений потребления является повреждение энергообъектов Украины в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.

Да, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

08:00-14:00 – одна очередь отключений;

14:00-17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут применяться с 08:00 до 22:00.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Напомним, большинство блоков украинских АЭС снизили мощность в ходе массированной ракетной атаки России 13 декабря.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.