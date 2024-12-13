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13 декабря 2024, 18:55

СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев

13 декабря 2024, 18:55
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фото: СБУ
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Служба безопасности запустила специальный чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев спецслужбами РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чат бот создали в Telegram, поскольку эту сеть Россия чаще всего использует для того, чтобы привлечь украинцев, а особенно молодежь и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минирований, а также разного рода диверсий и терактов.

Через чатбот "Спали" ФСБешника" можно за несколько кликов предоставить СБУ подробную информацию о попытке вербовки: указать соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы, указать на каких объектах предлагали совершить диверсию, а также передать номер телефона или никнейм лица, которое склоняла к преступлению. Все эти детали помогут эффективнее противодействовать. попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Мы гарантируем конфиденциальность предоставления информации. Каждое сообщение будет тщательно проработано нашими сотрудниками", - заверили в ведомстве.

В СБУ напомнили, что подверглись авто ВСУ, помещениям ТЦК и других зданий, закладка взрывчатки – это уголовные преступления, предусматривающие суровое наказание даже для несовершеннолетних.

Совершение диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и теракта (ст. 258 УКУ) влекут уголовную ответственность и заключение до 10 лет. Эта норма распространяется на граждан в возрасте от 14 лет.

"СБУ призывает: не пали своих — "спали" врага! Переходи в чатбот и сообщай о попытках вербовки!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове задержан 16-летний агент российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение.

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