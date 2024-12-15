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15 грудня 2024, 07:00

Як відключатимуть світло в Україні 15 грудня: в Укренерго показали графіки

15 грудня 2024, 07:00
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 15 грудня, графіки відключень електроенергії для населення діятимуть із 08:00 до 22:00

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною запровадження обмежень споживання є пошкодження енергообʼєктів України внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.

Так, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 08:00-14:00 — одна черга відключень;
  • 14:00-17:00 — дві черги відключень;
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 08:00 до 22:00.

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, більшість блоків українських АЕС знизили потужність під час масованої ракетної атаки Росії 13 грудня.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

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