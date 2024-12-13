Спасатели показали, как ликвидировали последствия ракетной атаки на Львовщину

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Сегодня утром российская оккупационная армия снова нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. Спасатели Львовщины ликвидировали последствия вражеских обстрелов региона

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

К счастью, в результате российской атаки люди не пострадали.

"К работам было привлечено 130 спасателей и 28 единиц специальной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, российские войска атаковали объекты энергетики во Львовской области.

Также сообщалось, что утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.