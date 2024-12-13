Спасатели показали, как ликвидировали последствия ракетной атаки на Львовщину
Сегодня утром российская оккупационная армия снова нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. Спасатели Львовщины ликвидировали последствия вражеских обстрелов региона
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
К счастью, в результате российской атаки люди не пострадали.
"К работам было привлечено 130 спасателей и 28 единиц специальной техники", – говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, российские войска атаковали объекты энергетики во Львовской области.
Также сообщалось, что утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет.
Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.
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