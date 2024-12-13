Последствия массированной атаки России для атомной энергетики Украины: в МАГАТЭ выступили с заявлением
Большинство блоков украинских атомных электростанций снизили мощность в ходе массированной ракетной атаки России 13 декабря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.
В частности, как отмечается в сообщении, 5 из 9 имеющихся у Украины энергоблоков атомных электростанций снизили выработку электроэнергии.
Напомним, утром 13 декабря Россия совершила массированную атаку по объектам энергетики. Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.
В общей сложности Россия применила более 90 ракет и около 200 ударных дронов.
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