20:52  12 декабря
Объявлено победителей литературной премии "Книга года BBC-2024"
20:15  12 декабря
В Днепре мужчина угрожал гранатой пассажирам маршрутки
17:38  12 декабря
В Винницкой области повредили могилу военного: вандала разыскали
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2024, 07:29

Россия совершает массированную атаку: по всей Украине объявлена воздушная тревога

13 декабря 2024, 07:29
Читайте також українською мовою
фото: российские СМИ
Читайте також
українською мовою

Утром, 13 декабря, по всей Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей опасность сохранялась на протяжении всей ночи

Воздушная тревога связана с пусками российских крылатых ракет типа "Калибр", также произошел взлет самолета МиГ 31К, являющегося носителем ракет "Кинжал", передает RegioNews.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что ракеты "Калибр" двигаются в Николаевской области.

Также были пуски с самолетов ТУ-95мс. Фиксируется вхождение в воздушное пространство ракет со стороны Сумской области.

Кроме того, продолжается дроновая атака врага, в частности, в западных областях Украины.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в декабре зафиксировано, что россияне в среднем за сутки теряют на Покровском направлении фронта около 400 солдат убитыми и ранеными.

война воздушная тревога ракетный удар ракетная угроза Воздушные силы
Силы обороны уничтожили технику и позиции российской армии в Донецкой области
13 декабря 2024, 00:50
Россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами, ранена местная жительница
12 декабря 2024, 19:11
В результате обстрела на Запорожье ранены двое спасателей
12 декабря 2024, 16:02
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В Харькове обломки беспилотника попали в пятиэтажку
13 декабря 2024, 08:21
Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1400 военных
13 декабря 2024, 08:07
Во Львовской области разоблачили двух парней на переправке уклонистов через границу
13 декабря 2024, 07:10
В Смеле Черкасской области 19-летний водитель влетел в забор кладбища
13 декабря 2024, 06:25
На заснеженной Говерле заблудился 21-летний парень из Днепра
13 декабря 2024, 05:40
Как будут отключать свет 13 декабря: информация о графиках от Укрэнерго
13 декабря 2024, 05:17
В полиции рассказали, сколько боеприпасов изъяли у украинцев на протяжении года
13 декабря 2024, 04:11
В Ровно BMW сбил пешехода на тротуаре: 9-летний сын пьяного водителя в реанимации без сознания
13 декабря 2024, 03:35
Полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск
13 декабря 2024, 03:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »