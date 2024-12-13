фото: российские СМИ

Утром, 13 декабря, по всей Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей опасность сохранялась на протяжении всей ночи

Воздушная тревога связана с пусками российских крылатых ракет типа "Калибр", также произошел взлет самолета МиГ 31К, являющегося носителем ракет "Кинжал", передает RegioNews.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что ракеты "Калибр" двигаются в Николаевской области.

Также были пуски с самолетов ТУ-95мс. Фиксируется вхождение в воздушное пространство ракет со стороны Сумской области.

Кроме того, продолжается дроновая атака врага, в частности, в западных областях Украины.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в декабре зафиксировано, что россияне в среднем за сутки теряют на Покровском направлении фронта около 400 солдат убитыми и ранеными.